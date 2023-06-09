Обломки разлетелись по дороге: во Львовской области в результате ДТП пострадали пять человек. Фото

Во Львовской области 8 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкнулись "Peugeot 301" под управлением 46-летнего жителя города Стрый и "Volkswagen Passat" под управлением 37-летнего жителя одного из сел Стрыйского района.

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Пострадали пять человек, они были доставлены в больницу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

8 июня, около 17.00, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Лисятичи Стрыйского района произошло столкновение автомобилей "Peugeot 301" под управлением 46-летнего стрыйчанина и "Volkswagen Passat" под управлением 37-летнего жителя одного из сел.

"В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу: водитель "Peugeot 301" и два его пассажира - 50-летняя женщина и 23-летний мужчина - оба жителя Стрыя, а также водитель "Volkswagen Passat" и его пассажирка, 34-летняя жительница Стрыйского района", – рассказали в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может получить виновник аварии – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

На время ликвидации последствий аварии движение по трассе полностью перекрывали в обе стороны.

Около 21:00 патрульная полиция сообщила о возобновлении движения по трассе.

Напомним, 5 июня стало известно, что в Виннице 16-летняя девочка погибла под колесами грузовика: детали трагедии. 55-летний водитель "ЗИЛа" допустил наезд на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Правоохранители отобрали у водителя образцы крови для проведения анализа на состояние опьянения. Грузовик пока поместили на штрафплощадку. Причины ДТП устанавливаются.

Также сообщалось, что в результате смертельного ДТП в Прикарпатье: погиб 13-летний парень. 36-летняя водитель машины Mitsubishi Carisma не справилась с управлением и выехала на большой скорости на встречную полосу и автомобиль столкнулся с автобусом. Погиб сын водителя, ехавший на переднем сиденье. Ребенок в возрасте 7 месяцев, находившийся на заднем сиденье, госпитализирован.