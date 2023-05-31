Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 13-летний парень, 7-месячный ребенок в больнице. Фото и видео

Днем 20 мая на трассе "Львов–Мукачево" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток. 36-летняя водитель машины Mitsubishi Carisma не справилась с управлением и выехала на большой скорости на встречную полосу: здесь автомобиль столкнулся с автобусом.

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13-летний сын водителя, который ехал на пассажирском сидении рядом, скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"7–месячный мальчик, ехавший в детском автокресле, госпитализирован в тяжелом состоянии в Ивано-Франковскую ОДКБ. Водитель также получила телесные повреждения. Врачи предоставили женщине необходимую помощь и отпустили", – рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водители за рулем легковушки и автобуса были проверены на наличие алкоголя в крови, экспертизы показали негативный результат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 мая под Киевом бензовоз съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП машина мгновенно загорелась, водитель погиб.

А еще в начале мая в Одесской области столкнулись два авто – ВАЗ 21099 и Lada Priora. В результате аварии пострадали шесть человек. Тяжелые травмы получил 3-летний мальчик, его доставили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.