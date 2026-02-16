Облил бензином и поджег: в Ривне сын убил 74-летнего отца. Фото

В субботу, 14 февраля, в городе Ровно произошла трагедия. Сын убил 74-летнего отца. Он облил его бензином и поджег.

О шокирующем инциденте сообщили в полиции области. Было установлено, что за совершение домашнего насилия в отношении 36-летнего мужчины действовало временное запрещающее предписание, условия которого он нарушил.

"Вчера, 14 февраля, около 21:20 71-летняя жительница сообщила, что в квартиру на улице Назара Небожинского пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества. Он имел признаки наркотического опьянения и совершил конфликт", – говорится в сообщении полиции.

В частности, мужчина начал требовать у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, который также находился дома, возникла ссора. В ходе спора сын облил отца бензином и поджег.

В полиции сообщают, что на место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире. 74-летний мужчина погиб на месте происшествия.

"Злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. У фигуранта отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения", – сообщили правоохранители.

Сейчас по данному факту следователи проводят досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

