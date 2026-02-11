В Киеве женщина набросилась с ножом на сожителя из-за его ревности: мужчина в больнице. Подробности и фото

В Киеве задержали женщину, которая, по информации следствия, едва не убила сожителя. Злоумышленница ударила мужчину ножом в ответ на его ревность.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от работников экстренной медицинской помощи о госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки в Днепровском районе Киева.

Было установлено, что во время застолья между сожителями возник конфликт из-за ревности. 53-летний мужчина обвинил свою подругу в неверности, что вызвало агрессивную реакцию у женщины.

"Нападающая схватила со стола нож и ударила им мужчину в грудь. За спасением киевлянин обратился к соседям, которые и вызвали скорую", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали 54-летнюю злоумышленницу – ей сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

