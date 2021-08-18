Обижал детей, мать не реагировала: соседи рассказали о подозреваемом в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине

Подозреваемый в убийстве Мирославы Третьяк 13-летний Богдан Ф. обижал детей, проявляя к ним жестокость. При этом мать должным образом не реагировала на такие действия сына.

Об этом в программе "Говорить Україна" рассказали односельчане. По словам соседей, подросток рос в семье, где его воспитанию не уделяли время.

"Это случилось потому что ребенок изначально рос в семье, где не уделяли внимание его воспитанию, где закрывали глаза на его жестокость", – рассказала соседка Екатерина Стоянова.

Другая соседка Лариса Швырева поделилась историей, когда за Богданом была замечена жестокость, а его мать не реагировала.

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"Играют детки в песочнице, девочки играются. В пасочки там, ведерком тем. Подходит Богдан и забирает… Богдан зачем ты это делаешь? Начинается… Берет песок, бросает его в глаза… Куда б он там не попал, неважно. Выходит мать и говорит: "Отойдите от него", – говорила женщина.

Также односельчанка сказала, что в детстве Богдан ранил ее внучку.

"Иду как-то с магазина и вижу, что бежит Богдан и бросает в кого-то камни. Не видно в кого, ибо далеко шла. Подхожу ближе, вижу, что моя внучка вся в крови "едет" по забору. Я думала, что он ее убил. Это был такой стресс. Я думала, что в обморок упаду. Он ей бровь разбил и кровь пошла. Подбегает мой зять к нему и говорит: "Что ты делаешь?", а он ему такие маты в ответ. Потом с палкой в руках на разборки прибежала его мать. Она начинает нас оскорблять… Богдану в то время было 4 года, а моей внучке 5", – вспоминала Швырева.

Стоянова также добавила, что в селе рассказывали истории, когда Богдан бил других детей и убивал животных.

"Рассказывали случай, когда он ударил девочку арматурой. Говорили, что он убивал маленьких щеночков и вешал их. То есть эта жестокость была замечена, были свидетели, которые это видели", – отметила соседка.

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