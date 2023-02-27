В Киеве задержан мужчина, который с помощью почты распространял наркотики: у него нашли 2 кг ''товара''. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в продаже наркотиков. Во время обысков у него изъяли более 2 кг каннабиса.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, 28-летний мужчина сбывал на территории запрещенные вещества, которые он заказывал в интернете, а затем расфасовывал на мелкие свертки и отправлял "клиентам" через почтовые отделения.

"Полицейские задержали злоумышленника во время попытки отправить заказ. В ходе проверки оформленных отправлений в отделении перевозчика и обыска по месту жительства нарушителя сотрудники полиции обнаружили более 2 кг наркотического средства – каннабиса. Также были изъяты электронные весы, прибор и зип-пакеты пакетики с веществом белого цвета, внешне похожим на амфетамин", – рассказали в полиции.

По факту пересылки и сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное производство, а уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители ликвидировали масштабный канал сбыта наркотиков и боеприпасов. Ежемесячный доход злоумышленников составил почти 2 млн грн.

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