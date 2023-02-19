В Кривом Роге произошла стрельба во дворе многоквартирного дома: участники конфликта задержаны. Фото и видео

Вечером в субботу, 18 февраля, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчины устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел в Металлургическом районе.

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По результатам полицейской спецоперации злоумышленники были задержаны. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители рассказали, что конфликт возник между двумя местными жителями – водителями автомобилей KIA и BMW. Спор закончился стрельбой – мужчины открывали огонь из помпового ружья и пистолета.

К счастью, никто из людей не пострадал. Участников конфликта – двух мужчин возрастом 31 и 30 лет – задержали сотрудники отдела криминальной полиции вместе с патрульными полицейскими. Было изъято оружие, ставшее орудием преступления.

Задержанных мужчин доставили в отделение полиции. "Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные мероприятия", – отметили в полиции.

На данный момент все детали происшествия устанавливают правоохранители. По факту стрельбы в Кривом Роге открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали злоумышленника, устроившего стрельбу во дворе многоэтажки. Мужчине якобы не понравилось, как водитель припарковал авто и тогда он начал стрелять в сторону автолюбителя.

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