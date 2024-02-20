Новый фигурант по делу Гринкевичей: правоохранители разоблачили 'посредника' в миллиардных контрактах Минобороны – СтопКор

В деле скандально известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи установлены личности "посредников", которые помогали заключать подконтрольным структурам Гринкевичей контракты с силовыми органами и проводить деньги. Соучастниками могут быть должностные лица львовских предприятий ЧП "УП Ренессанс" и ЧПТП "Акрополис".

Об этом пишет "СтопКор" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Указанные фирмы фигурируют в ряде документов, на которые опирается издание в своем расследовании. Предприятия поставляли товары как для Минобороны, так и для ГСЧС и Нацгвардии.

Правоохранители обнаружили, что в 2022–2023 годах должностные лица указанных компаний "по предварительному сговору с Игорем Гринкевичем и его сыном Романом Гринкевичем" (которые контролируют предприятия "Трейд Лайнс Ритейл", "Строительная компания Ситиград", "Перспектива "ГОРОД БУД" и " Строительный Альянс Монтажпроект") завысили цены на бронежилеты, защитные шлемы, рюкзаки, одноразовую посуду и другую продукцию, поставляемую военным частям.

Сумма по договорам превышает 1 млрд грн. Представители "УП Ренессанс" и "Акрополис" в результате сделки получили значительные средства из бюджета. В дальнейшем эти деньги были перечислены на счета предприятий, ФЛПов и физических лиц, подконтрольных им.

"Данные операции имеют признаки фиктивности, а средства, похоже, были использованы дельцами для обеспечения собственных потребностей, индивидуального обогащения и умышленного причинения вреда экономической безопасности Украины. Только задокументированный ущерб от "схемы" продажи товаров оборонного назначения по завышенной стоимости составляет более 65 млн грн", – пишет "СтопКор".

Отмечается, что руководителями и подписантами "Акрополиса" выступают Евгений Джура и Андрей Панечко. Последний и является директором ЧП "УП Ренессанс".

"Организовывать "семейную схему" Андрею Панечко, вероятно, помогали сыновья Владимир Панечко и Николай Панечко, а также его помощник Андрей Прохоровский", – считают журналисты. Они демонстрируют отдельные договоры и предложения, заключенные "Акрополисом".

Утверждается, что семьи Джуры, Панечко и Прохоровского владеют дорогими авто и недвижимостью. Кроме того, Прохоровский якобы является фигурантом отдельного уголовного производства (он, вероятно, организовал в 2022 году противоправную схему импорта и продажи в Украине шлемов и бронежилетов ненадлежащего качества по завышенной стоимости, которые в дальнейшем были поставлены Минобороны Украины).

Панечко-старший также является фигурантом дела о злоупотреблении влиянием и хищении бюджетных средств компанией "Акрополис" по контрактам с Минобороны, пишет "СтопКор".

Также пограничники рассказали, что с начала 2022 до 2024 года Владимир Панечко неоднократно выезжал за пределы Украины как водитель благотворительной организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Его отец Игорь Гринкевич был задержан ДБР в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн и арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.

Сын Гринкевича был задержан в Одессе. Вечером 23 января Печерский суд Киева заключил под стражу Романа Гринкевича до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн. Именно о такой мере пресечения просил Офис генпрокурора.

В ГБР рассказали, что младшего Гринкевича ловили в течение недели. В Одессе он пытался организовать побег за границу, о его передвижении сообщали неравнодушные украинцы. Чтобы его не отследили, фигурант даже ограничил использование мобильной связи.

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