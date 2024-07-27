Никогда не говорил о Фарион и строил планы на будущее: мать подозреваемого в убийстве рассказала о сыне

Мать Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, Елена Зинченко заявила, что ее сын не совершал это преступление. Парень строил планы на будущее, обычные для людей его возраста, и никогда не упоминал о погибшей или отношении к ней.

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С женщиной по телефону пообщались журналисты "Информатора". Она отметила, что сын хотел стать военным и пойти на войну, искал, куда могут взять в этом возрасте.

"Но мой муж и некоторые знакомые его отговаривали. Ему только исполнилось 18, а он уже... хотел добровольцем идти. И он сказал, что после поездки во Львов решит, пойдет ли он добровольцем или не пойдет", – отметила женщина.

Также она добавила, что сын никогда не учился стрелять, по крайней мере, в Днепре, а также не имел оружия.

"Он планировал дальше развиваться, совершенствоваться... Потому что я его спрашивала, что мы будем дальше делать. Он сказал, что 10 августа пойдет на курсы водителей. То есть у нас происходили обычные разговоры. Ничего я не заметила. То есть он говорил, что нужны будут деньги на это... Чтобы я с папой говорила", – рассказала мать подозреваемого.

Также она отметила, что ничего раньше не знала о взглядах Ирины Фарион.

"До этого мы со Славиком эту тему не трогали, и он никогда не упоминал Ирину Фарион. Я знаю, что к языковому вопросу у него нормальное отношение. То есть здесь нет такого мотива", – убеждена Елена Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что Зинченко, подозреваемый в убийстве Фарион, приехал из Днепра во Львов в течение 9 июля, за 10 дней до стрельбы. Он тщательно готовился: исследовал территорию, пути подхода и ухода, переодевался из обычной одежды в маскировочную, арендовал три квартиры поочередно, чтобы менять место жительства.

– Эксперт-криминалист Юрий Ирхин высказал мнение, что подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступления. Киллер действовал почти профессионально.

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