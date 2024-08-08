Незадекларированная Tesla и нападение на журналистов: расследование о главном миграционнике Ивано-Франковской области Саева

Начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Ивано-Франковской области и областной депутат от "Слуги народа" Сергей Саев набросился на журналистов во время съемок расследования его состояния. Представители СМИ хотели узнать, действительно ли он является владельцем ряда ресторанов в регионе и незадекларированного автомобиля Tesla стоимостью около 20 тысяч долларов.

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Об этом говорится в материале "Стопкор". Журналисты напомнили, что, согласно декларации, Саив получает примерно 600 тысяч гривен зарплаты в год.

"Правда, в медиа его фамилия сплошь и рядом фигурирует в материалах о коррупции, связях, обогащении. А также можно найти сравнение Саива с криминальным авторитетом", – говорится в статье.

Журналист издания еще 18 июля решил разобраться в ситуации с состоянием Саива и хотел расспросить его лично. Он прибыл в ресторан "Рулька", где миграционник якобы каждый четверг устраивает с коллегами и подчиненными неофициальные совещания. Как выяснилось, это заведение, вероятно, принадлежит сыну Саива. Тогда встреча завершилась нападением на съемочную группу.

Как пишет издание, в ресторан Саива привез автомобиль Tesla ориентировочной стоимостью 20 тысяч долларов, отсутствующий в официальной декларации чиновника. Заметив съемочную группу, он начал прятаться, а затем внезапно набросился на медийщиков и выбил из рук оператора камеру.

Так агрессивно начальник управления ГМС Ивано-Франковской области отреагировал на вопросы журналиста о его состоянии.

СМИ также выяснили, что Сергей Саив может быть владельцем еще одного ресторана. Речь идет о заведении "Дзвін", расположенном в комплексе "Барви Карпат", где и ресторан "Рулька".

"Тот факт, что реальным владельцем заведения является Сергей Саев журналистам в разговоре подтвердила администратор", – отметили в СМИ.

Однако эти события имеют свою предысторию, пишет издание. Обратить внимание на деятельность миграционника Прикарпатья журналистов заставили события семилетней давности, когда в Украине ввели биометрические загранпаспорта.

"Визовые центры были переполнены, всюду очереди. Этим воспользовались представители турагентств, которые из-за налаженных связей с работниками ДМС способствовали срочному оформлению указанных документов. В Ивано-Франковской области обнаружили группу лиц, выступавших посредниками между миграционной службой и рядовыми гражданами", – рассказал журналист Игорь Доценко.

Одним из фигурантов дела был Василий Фитковский, руководивший изготовлением и продажей фейковых паспортов. По данным источников СтопКора, он поддерживал дружеские отношения с начальником отдела по гражданству Игорем Василко, который также не бесплатно помогал в производстве "липовых" документов.

СМИ пишет, что такая схема, скорее всего, не могла действовать без ведома их руководства. Сергей Саив возглавляет Государственную миграционную службу в регионе уже 12 лет.

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