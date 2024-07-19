На главного 'миграционника' Ивано-Франковской области возбуждено дело за нападение на журналистов: подробности

В скандальной истории главного "миграционника" Ивано-Франковской области Саива, набросившегося на съемочную группу СтопКора во время выполнения репортерами редакционного задания, появились новые подробности. Чиновник-дебошир стал фигурантом уголовного производства по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

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Об этом сообщил "Стопкор". По информации издания, Сергей Саев, вероятно, пытается заручиться помощью влиятельных лиц, чтобы выйти сухим из воды.

"Поэтому хотели бы обезопасить от поддержки данной токсичной персоны, ведь это может нести за собой соответствие перед законом", – пишет издание.

Редакция СтопКора направила обращение в правоохранительные органы: Ивано-Франковскую областную прокуратуру, Офис Генерального прокурора, Нацполицию и ДБР – с просьбой обеспечить всестороннее, полное и беспристрастное досудебное расследование в отношении проведенного 18 июля начальником управления Государственной миграционной службы Украины в Ивано-Франковской области на журналистов ИА "Стоп коррупции ТВ".

"На журналистов было совершено нападение в момент выполнения ими редакционного задания. Обращаем внимание, что потерпевшая сторона имеет видеозапись, из которой четко видны агрессивное поведение и недружественные намерения Сергея Саива к журналистам, которые обратились к последнему с целью уточнения информации о его большом состоянии", – говорится в обращении.

Правоохранители оперативно отреагировали на инцидент

Как стало известно СтопКору, 19 июля в отношении Саива было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УКУ "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Данное уголовное правонарушение карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения.

"Мы благодарны правоохранительным органам за быстрое и беспристрастное реагирование. Хотим отметить, что действия со стороны Саива были совершены во время выполнения журналистами своей профессиональной деятельности. Перед коммуникацией с должностным лицом пострадавший расследователь представился, у него было личное удостоверение, в его руках постоянно находился микрофон названием медиа, что свидетельствует о возможности полной идентификации профессионального журналиста.

По предварительной информации, данным делом уже занимается Государственное бюро расследований.

"В село Дзвиняч мы прибыли, чтобы задать Сергею Саиву несколько вопросов относительно его имущества и состояния. Застали его в ресторане в рабочий день и время, перед разговором представились. Однако в ответ натолкнулись на агрессию. Для меня как молодого журналиста, который не застал эпоху вседозволенности Януковича, такое поведение со стороны госслужащего – дикость. Возможно, вместо борьбы с журналистами стоило бы задуматься о подлинном служении народу?

Из-за кричащего инцидента съемочной группе СтопКору пришлось задержаться в командировке на Ивано-Франковщине. Так что в истории Саива всплыли новые детали.

В частности, журналисты сумели зафиксировать на видео одно из горных поместий Сергея Степановича, не записанное на него в официальной декларации. Речь идет о роскошном доме в глубине леса с собственным теннисным кортом и площадкой, вымощенной плиткой в форме буквы S (которая, вероятно, должна символизировать либо инициалы владельца, либо его любовь к американской валюте).

Кроме того, съемочная группа посетила СЭС, принадлежащую компании ООО "С-Капитель". Напомним, именно в этой фирме, согласно декларации, супруга чиновника Богдана Саев получила в прошлом году 756 тыс. грн зарплаты. По данным аналитической системы Youcontrol, ранее в число учредителей ООО "С-Капитель " входили Роман Глушкевич, Василий Костышин, Владимир Нестерук и собственно Богдан Саев. В настоящее время бенефициарами числятся Владимир Нестерук, Владимир Иванишин и Надежда Бабич. Участок, где находится СЭС, является коммунальной собственностью села Монастырчаны.

Примечательно, что по словам администратора заведения "Рулька", где и произошло нападение на журналистов, деловой партнер жены Саива - Василий Костышин, ранее входивший в число учредителей "С-Капитель" - также может быть совладельцем ресторана.

Это далеко не единственные в регионе бизнес-объекты, которые могут иметь отношение к семье Саевых.

В частности, по инсайдерской информации, в состав "семейных активов" может также входить карьер, расположенный на пересечении двух участков, один из которых занимает коммунальное предприятие, а второй – частный. Эти данные проверяются журналистами.

Кроме того, команда СтопКора заехала и в салон красоты "Beauty.space", основательницей которого, по данным реестров, является невестка Сергея Саива. По утверждению инсайдеров, Саев-старший якобы приобрел для нее помещение. В то же время, как заверил администратор заведения, Дана Саев находится в отпуске, а помещение – арендует. Однако кто именно является арендодателем – неизвестно.

После этого журналисты предприняли еще одну попытку встретиться с самим Сергеем Степановичем – уже на его официальном рабочем месте. Однако в прикарпатском офисе ДМС нам сообщили, что Саев вроде бы находится на "больничном". И это вызывает ряд вопросов, ведь при нападении на съемочную группу в публичном месте за день до этого господин Саев отнюдь не выглядел как больной.

Можно лишь предположить, что таким образом должностное лицо пытается "откосить" от ответственности за содеянное. Более того, по странному стечению обстоятельств, в этот же день из соцсети его дочери Соломии исчезли фото брендовых часов, сумочек и других атрибутов состоятельной жизни, которыми до этого девушка открыто кичилась в интернете. Однако репортеры успели сохранить скриншоты. Так же, как и видео, где дочь ДМС-ника танцует под российские треки.

Поэтому СтопКор уже готовит большое расследование о имениях и красивой жизни семьи "скромного" провинциального чиновника, которому могут позавидовать даже столичные олигархи. И все это – во время войны, когда лучшие сыновья Прикарпатья отдают жизнь на передовой, и каждая гривна в госбюджет – вес золота.