Не вставала с кровати три дня: выяснились новые детали гибели ребенка после избиения отцом на Днепропетровщине

4-летняя девочка, которую до смерти избил родной отец на Днепропетровщине, 3 дня не вставала с постели и отказывалась от еды. Она умерла задолго до вызова скорой.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что медиков вызвал сам отец. Приехав на место, они обнаружили на теле девочки следы побоев примерно недельной давности. Синяки были разных размеров.

Врачи отметили также трупное окоченение, поскольку смерть наступила давно, а также деформацию левой ноги, рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

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В семье осталось еще два 6-летних мальчика, их мать увезла к родственникам после смерти дочери. Отец нигде не работал, семья жила бедно, однако на учете как неблагонадежная не состояла, заверили в сельсовете.

Как рассказала заместитель сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Людмила Горнатко, еда в доме была, в холодильнике соцслужбы видели запас продуктов. При этом агрессии со стороны родителей к детям никто не замечал. Они ходили в детский сад, но никогда не жаловались, что их кто-то бьет.

Горнатко отметила, что отец девочки не признал своей вины, а мать заверила, что не видела, чтобы муж избивал дочь. Чиновница также рассказала, что мужчина уверял, что пытался провести девочке реанимационные мероприятия, но это не помогло.

По данным правоохранителей, 38-летнего мужчину раньше привлекали к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако детали не разглашаются.

На данный момент мужчина задержан в порядке статьи 208, ему объявлено о подозрении. Предварительно, именно он нанес ребенку телесные повреждения, которые привели к смерти. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, о трагедии стало известно 17 ноября, она произошла в селе Синельниково.

Правоохранители отмечают, что сообщение о смерти ребенка 16 ноября поступило от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Согласно врачебному свидетельству, девочка умерла именно в результате избиения.

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