В Киеве мужчина получил срок за насилие над пожилыми родителями

В Киеве Оболонский районный суд столицы приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Он периодически совершал насилие в отношении своих пожилых родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. 32-летний злоумышленник во время бурных разборок сломал голень отцу-пенсионеру.

"Мужчина, проживал в однокомнатной квартире вместе с пожилыми родителями. При этом систематически совершал в отношении них психологическое и физическое насилие. Дошло до того, что сын избил отца", – рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем, пользуясь тем, что дома нет отца, киевлянин пытался обидеть и 61-летнюю мать, однако женщина укрылась у соседей и вызвала полицейских. По факту нанесения телесных повреждений средней тяжести и домашнего насилия было открыто уголовное производство.

Видео дня

Во время досудебного расследования киевлянин был взят под стражу. Несмотря на то, что обвиняемый не признавал своей вины, суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бердичевском районе Житомирской области отчим избил 8-летнюю девочку. Сообщение о происшествии полицейские получили 24 октября от матери ребенка.