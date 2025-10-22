Не справился с управлением: в Хмельницкой области под колесами мини-трактора погиб 25-летний водитель. Фото

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал 25-летний мужчина. Инцидент случился 21 октября около 14:00 часов на полевой дороге вблизи села Малый Правутин Шепетовского района.

Водитель получил смертельные ранения под колесами мини-трактора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Подробности трагедии

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что 25-летний житель Житомирской области, управляя трактором Xingtai, не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал. В результате потери управления трактор перевернулся.

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия. По данному факту следователи Шепетовского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

