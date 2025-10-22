Во Львове 14-летний мотоциклист попал в ДТП с Ford Focus: погибла 16-летняя девушка. Фото

В конце суток 21 октября во Львове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения мотоцикла и легкового авто погибла 16-летняя девушка.

Водитель мотоцикла, 14-летний подросток, госпитализирован с телесными повреждениями. Подробности сообщили в полиции Львовщины.

Что известно

Авария, завершившаяся гибелью несовершеннолетней, произошла накануне около 22:20 на улице Трилевского во Львове.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись мотоцикл Forte, которым управлял 14-летний житель одного из сел Львовского района, и автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился житель Львова 27 лет. В результате столкновения пассажирка мотоцикла, 16-летняя львовянка, получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи", – отметили правоохранители.

Подросток, управлявший мотоциклом, получил травмы и был госпитализирован.

"По этому факту следователи отдела расследования преступлений, совершенных детьми, следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", – добавили в полиции Львовщины.

