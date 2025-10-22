На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил ДТП: погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, есть пострадавшие. Фото

На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.

Видео дня

Еще трое подростков госпитализированы. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Что известно

Летальная авария произошла 21 октября в селе Красная Надвирнянского района.

"По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надвирнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир", – рассказали в ОГПУ.

Еще трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

Сейчас под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии", – добавили в ОГПУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве будут судить экс-сотрудника прокуратуры. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 19 июля сбил насмерть женщину в столице. Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!