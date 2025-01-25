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Не рассчитав силы, задушил жертву: полицейские раскрыли убийство 25-летней давности в Запорожье. Фото

Алексей Лютиков
Криминальные новости
2 минуты
3,3 т.
Не рассчитав силы, задушил жертву: полицейские раскрыли убийство 25-летней давности в Запорожье. Фото

В Запорожье полицейские раскрыли убийство, совершенное еще в 2000 году. Спустя 25 лет правоохранители задержали мужчину, который будучи в 14-летнем возрасте убил женщину ради денег.

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Тяжкое преступление он совершил вместе с сообщником. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, в 2000 году 14-летний местный житель вместе с гражданином другого государства совершил разбойное нападение на 71-летнюю женщину. За соучастие "напарник" пообещал ему 400 гривен (для сравнения – размер средней заработной платы тогда составлял 118 гривен).

Во время нападения несовершеннолетний удерживал женщину и, не рассчитав силы, задушил ее. Злоумышленники скрылись с места преступления, но оставили "следы", которые даже через годы "сработали" благодаря криминалистическим учетам.

Не рассчитав силы, задушил жертву: полицейские раскрыли убийство 25-летней давности в Запорожье. Фото

Убийство оставалось нераскрытыми до октября 2024 года, пока фигурант, которому уже исполнилось 39 лет, не совершил еще одно правонарушение – уже на территории Николаевской области. В это время были обнаружены некоторые совпадения по криминалистическим учетам.

Сотрудники управления уголовного розыска областной полиции, оперативники и следователи отдела полиции № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции в рамках комплексных следственно-оперативных мероприятий провели кропотливую работу с оперативными и криминалистическими базами, что в результате вывело на мужчину и помогло установить его причастность к преступлению.

По информации следствия, фигурант в 14-летнем возрасте продавал пакеты на одном из рынков. Там парень принял предложение малоизвестного ему иностранца "подзаработать" и помочь отобрать у женщины товар, который она хранила для реализаторов с местного рынка. В дом 71-летней жертвы сообщники проникли ночью. Парень повалил женщину на пол и удерживал за горло, что привело к удушению. Тогда злоумышленники беспрепятственно забрали сумки с одеждой на продажу и скрылись с места происшествия.

Не рассчитав силы, задушил жертву: полицейские раскрыли убийство 25-летней давности в Запорожье. Фото

Обещанную плату от иностранца несовершеннолетний так и не получил – для конспирации они сели в разный транспорт и уехали в разных направлениях. После этого парень своего сообщника не видел.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство) Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают личность и местонахождение второго участника преступления.

Напомним, в Печерском районе Киева конфликт между родственниками закончился убийством. Женщина во время ссоры руками и ногами забила насмерть 69-летнюю мать.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил свою гражданскую жену. Злоумышленник месяцами травил женщину, в результате чего она умерла.

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