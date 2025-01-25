Не рассчитав силы, задушил жертву: полицейские раскрыли убийство 25-летней давности в Запорожье. Фото

В Запорожье полицейские раскрыли убийство, совершенное еще в 2000 году. Спустя 25 лет правоохранители задержали мужчину, который будучи в 14-летнем возрасте убил женщину ради денег.

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Тяжкое преступление он совершил вместе с сообщником. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, в 2000 году 14-летний местный житель вместе с гражданином другого государства совершил разбойное нападение на 71-летнюю женщину. За соучастие "напарник" пообещал ему 400 гривен (для сравнения – размер средней заработной платы тогда составлял 118 гривен).

Во время нападения несовершеннолетний удерживал женщину и, не рассчитав силы, задушил ее. Злоумышленники скрылись с места преступления, но оставили "следы", которые даже через годы "сработали" благодаря криминалистическим учетам.

Убийство оставалось нераскрытыми до октября 2024 года, пока фигурант, которому уже исполнилось 39 лет, не совершил еще одно правонарушение – уже на территории Николаевской области. В это время были обнаружены некоторые совпадения по криминалистическим учетам.

Сотрудники управления уголовного розыска областной полиции, оперативники и следователи отдела полиции № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции в рамках комплексных следственно-оперативных мероприятий провели кропотливую работу с оперативными и криминалистическими базами, что в результате вывело на мужчину и помогло установить его причастность к преступлению.

По информации следствия, фигурант в 14-летнем возрасте продавал пакеты на одном из рынков. Там парень принял предложение малоизвестного ему иностранца "подзаработать" и помочь отобрать у женщины товар, который она хранила для реализаторов с местного рынка. В дом 71-летней жертвы сообщники проникли ночью. Парень повалил женщину на пол и удерживал за горло, что привело к удушению. Тогда злоумышленники беспрепятственно забрали сумки с одеждой на продажу и скрылись с места происшествия.

Обещанную плату от иностранца несовершеннолетний так и не получил – для конспирации они сели в разный транспорт и уехали в разных направлениях. После этого парень своего сообщника не видел.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство) Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают личность и местонахождение второго участника преступления.

Напомним, в Печерском районе Киева конфликт между родственниками закончился убийством. Женщина во время ссоры руками и ногами забила насмерть 69-летнюю мать.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил свою гражданскую жену. Злоумышленник месяцами травил женщину, в результате чего она умерла.

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