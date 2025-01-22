В Киеве на Печерске ссора между дочерью и матерью закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Печерском районе Киева конфликт между родственниками закончился убийством. Женщина во время ссоры руками и ногами забила насмерть 69-летнюю мать.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Печерска и сообщила, что ее подруга в телефонном разговоре рассказала о смерти своей матери, которую она избила до смерти.

"Как выяснили правоохранители, 32-летняя дочь вместе с погибшей проживала в одной квартире. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры злоумышленница бросилась в драку и нанесла матери многочисленные удары руками и ногами по телу. После полученных телесных повреждений 69-летняя потерпевшая более суток находилась по месту жительства в крайне тяжелом состоянии без сознания, однако злоумышленница медицинскую помощь ей ​​не предоставила и к медикам не обращалась. Позже потерпевшая умерла", – добавили в полиции.

Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть пострадавшей. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил свою гражданскую жену. Злоумышленник месяцами травил женщину, в результате чего она умерла.

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