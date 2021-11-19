Не блестящая и не спецоперация, это провокация РФ: Тищенко снова высказался о расследовании Bellingcat. Видео

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал "вагнергейт" российской провокацией против Украины. Речь идет о публикации расследования Bellingcat касательно провала задержания российских наемников в нашей стране.

По словам нардепа, никакой украинской спецоперации не было. Об этом он заявил в беседе с журналистами, видео которого опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не блестящая, не спецоперация и она не состоялась. Кто-то сказал, что в каком-то гражданском самолете должны быть какие-то люди, которые подпадают под статус "вагнеровцев". Кому-то баба Маня на ухо прошептала", – сказал Тищенко.

Видео дня

Нардеп напомнил, что в стране "идет процесс по освобождению заложников, мирным переговорам и вообще-то война". "Я считаю, что все это – российская провокация", – отметил он.

Также Тищенко заявил, что задержание происходил не в Украине, а в Беларуси. А если бы наша страна проводила спецоперацию, то такая информация была бы тайной, добавил он.

Ранее Тищенко назвал "государственной изменой" критику в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака касательно "вагнергейта".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Bellingcat более года проводили расследование на тему спецоперации по задержанию российских наемников. Полученные данные показали, что операция была продумана и проводилась разведкой и Службой безопасности Украины.

Расследователи также раскрыли информацию и о том, как именно украинские разведчики и спецслужбы получили данные от "вагнеровцев" о преступлениях на Донбассе.