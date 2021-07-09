Названо имя Героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе. Фото

Вечером 8 июля возле села Пески Донецкой области погиб 24-летний сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Евгений Курасов. Причиной гибели было ведение снайперского огня российскими наемниками.

Об этом сообщается в Facebook 58-й ОМБр. Курасов занимал должность заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Его ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Евгений был родом из села Локня Сумской области. Дома его ждали жена с ребенком.

Командование и личный состав 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского выразили соболезнования семье, друзьям и близким погибшего.

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"Светлая память и покой... Герои в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации пресс-центра штаба ООС, 8 июля оккупанты использовали запрещенное вооружение на Донбассе и убили воина Объединенных сил. Еще один защитник получил пулевое ранение.