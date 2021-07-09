На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Наемники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки 11 раз обстреливали позиции украинских войск в Донбассе. Они использовали запрещенное вооружение и убили воина Объединенных сил. Еще один защитник получил пулевое ранение.

Состояние его здоровья – удовлетворительное. С начала этих суток враг уже четыре раза нарушил "тишину", сообщил штаб ООС в Facebook, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В течение 8 июля российские оккупанты стреляли:

возле Опытного – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра;

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трижды в направлении Песков – с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из стрелкового оружия;

в районе Крымского – из минометов 120-го и 82-го калибров;

дважды неподалеку Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, что с начала 9 июля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Зайцево они обстреляли позиции украинских защитников с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм, неподалеку Новотошковского – из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении Песков противник совершил обстрел с минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открыли огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима, потери оккупантов за 8 июля составляли одного человека: санитарные (300) – 1 (1 – 4 ОМСБр 2 АК, не боевой, в результате подрыва на НВУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации боевику "ДНР", 37-летнему командиру подразделения "Армейского корпуса Народной милиции".