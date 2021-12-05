На Киевщине полицейский устроил смертельное ДТП, погибли два человека. Момент аварии попал на видео

В субботу вечером, 4 декабря, на территории села Старые Петровцы под Киевом около 23:00 произошла авария с участием полицейского. В результате ДТП погибло двое людей.

Об этом сообщили на странице ГУ НП в Киевской области в Facebook. Видео момента аварии и с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "DTP KIEV INFO" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

32-летний коп, находясь за рулем собственного Volkswagen Passat, двигался в сторону Новых Петровцев и врезался в легковушку ЗАЗ-Таврия.

Видео дня

От удара Таврию смяло и разорвало, 23-летний пассажир погиб на месте, а еще одна 22-летняя пассажирка позже скончалась в больнице от полученных травм. Полицейского и 23-летнего водителя второго автомобиля госпитализировали с множественными травмами.

Отмечается, что людей из салона ЗАЗ доставали спасатели при помощи спецтехники.

По данным в Telegram, за рулем Volkswagen был капитан, начальник сектора Вышгородской ювенальной полиции. В больнице его протестировали на наличие алкоголя в крови, а после этого задержали.

Выяснением всех обстоятельств ДТП занялось Государственное бюро расследований (ГБР). Правоохранители проведут по факту аварии собственное служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве случилась авария с пострадавшими при участии автомобиля службы такси Uklon. Пассажирка получила травмы.