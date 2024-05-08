Наводил фосфорные снаряды на Николаевщину: предатель-матрос проведет следующие 15 лет за решеткой. Фото

Суд признал виновным жителя Николаевщины, мобилизованного в местную воинскую часть, который в конце 2022 года начал работать на Россию и наводил на свою область фосфорные снаряды оккупантов. Предателя приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Доказательную базу по этому делу собрали сотрудники Службы безопасности Украины. На сайте ведомства сообщается, что мужчина корректировал удары агрессора по Николаевской области с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе "Шахед".

Он делился с россиянами координатами объектов и местности, давал рекомендации касательно новых или повторных обстрелов, присылал противнику фото и видео.

Офис генерального прокурора уточнил, что на РФ работал матрос, которого разведка страны-агрессора завербовала в декабре 2022 года. Он также передавал информацию о специальных средствах, которые использовало его подразделение, корректировал вражеские артобстрелы по позициям своих побратимов.

Россияне платили преступнику, переводя средства на электронный криптокошелек.

Задержали предателя в мае 2023 года в Николаеве. У него изъяли мобильный телефон, через который, используя анонимный чат в популярном мессенджере, украинец общался с российскими кураторами.

Суд признал военнослужащего ВМС ВСУ виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СБУ разоблачила мошенника, который выдавал себя за офицера Службы безопасности и выдуривал деньги у семей украинских пленных. Свои услуги злоумышленник оценивал в зависимости от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

– Также Служба безопасности прекратила деятельность российского корректировщика, который наводил ракеты на военные объекты. Житель Харькова во время сбора разведданных использовал собаку, которую якобы выгуливал

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