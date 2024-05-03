СБУ задержала в Харькове корректировщика РФ, который шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой. Фото

Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного российского корректировщика, наводящего российские ракеты на военные объекты. Им оказался житель Харькова.

Для "прикрытия" во время сбора разведданных он использовал собаку, которую якобы выгуливал. Об этом рассказали в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности предотвратила новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харьковщине. Среди основных целей агрессора были системы ПВО, которые защищают областной центр и близлежащие районы. В результате спецоперации в Харькове с поличным задержан информатор российской разведки, который готовил воздушную атаку на военные объекты Сил обороны. Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ", – говорится в сообщении.

Переданные предателем координаты захватчики планировали использовать для воздушных ударов по Силам обороны Украины. Однако, заверили в СБУ, сотрудники Службы оказались быстрее и вовремя разоблачили и положили конец деятельности российского информатора. Каждый шаг пророссийски настроенного харьковчанина, работавшего на одном из предприятий города, они документировали. Также СБУ приняла меры для обеспечения подразделений ВСУ, защищающих Харьковскую область.

"Фигурант был задержан, когда он пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск. У него изъят мобильный телефон с фотографиями потенциальной цели для воздушного удара РФ", – говорится в сообщении.

Также необходимую оккупантам информацию предатель пытался раздобыть "втемную" – в якобы бытовых разговорах со знакомыми и коллегами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы", – резюмировали в Службе.

Напомним, ранее СБУ задержала информатора "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Полученные данные захватчики планировали использовать для подготовки боевых операций в Краматорском и Славянском направлениях.

Также сотрудники Службы посетили обыски митрополита УПЦ МП, который говорил, что украинцы "заслужили" бомбардировки. Клирику сообщили о подозрении.