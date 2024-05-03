Выдавал себя за офицера СБУ и выманивал деньги у семей украинских пленных: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили мошенника, который выдавал себя за офицера Службы безопасности и выдуривал деньги у семей украинских пленных. Свои услуги злоумышленник оценивал в зависимости от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. В Киеве задержан местный житель, который выдавал себя за участника "поисковой группы" СБУ. За 8-10 тыс. американских долларов мошенник обещал "помочь" людям, которые разыскивают своих близких. Сумма зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, для убедительности злоумышленник сообщал, что якобы владеет знакомыми в органах РФ, которые решают вопрос о возвращении домой украинских военнопленных. По данным следствия, мошенник требовал с потерпевших переводить деньги на его собственные банковские карты, которые в дальнейшем были изъяты в ходе обыска.

После получения средств, он прекращал общение со своими жертвами и больше не выходил с ними на связь. Также в ходе документирования преступной деятельности стало известно, что он размещает в соцсетях ложные сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников.

По факту мошенничества задержанному сообщено о подозрении – сейчас он находится под стражей.

"Обращаем ваше внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти", – подчеркнули в СБУ.

Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32, или по электронному адресу [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мошенники организовали масштабную аферу на миллионы гривен. Под видом представителей "преуспевающих" сельскохозяйственных предприятий они брали миллионные кредитные ссуды в банковских учреждениях страны для развития агробизнеса. К примеру, в одном из банков они пытались получить кредит на 40 млн грн.

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