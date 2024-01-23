Нацполиция разоблачила группировку, которая нападала на "криптовалютчиков": действовала в разных областях. Видео

В Украине поймали организаторов и участников вооруженной преступной группировки из Киева, Харькова, Днепра, Киевской и Кировоградской областей, которые совершали разбойные нападения. В поле зрения банды в основном были лица, деятельность которых связана с криптовалютами.

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О проведении спецоперации по задержанию преступников Национальная полиция сообщила 23 января. Пресс-служба на официальном сайте отметила: операция состоялась днем ранее, 22-го числа, на территории Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областей.

Возраст фигурантов – от 23 до 40 лет. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Еще двое подозреваемых находятся в СИЗО.

Следствие выяснило, что злоумышленники тщательно планировали свои преступления. Например, похищали людей, приближенных к будущим жертвам, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах и прочее.

На всех потенциальных жертв составлялось "досье". Преступники неоднократно проводили встречи, где обсуждали детали, планировали пути побега, проводили разведку местности, подбирали орудия и экипировку. Они даже отслеживали прогноз погоды – чтобы в случае осадков не оставались следы на местности. В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, на совещания они съезжались в определенную дату и место.

Одно из нападений банда совершила на Киевщине в августе прошлого года. Злоумышленники похитили водителя семьи из столицы. Потенциальные жертвы занимались криптовалютой.

Вооруженные мужчины остановили автомобиль потерпевшего и, нанеся телесные повреждения, затолкали его к собственному транспортному средству. Угрожая оружием и применяя физическую силу, они расспрашивали о схеме дома семьи, на которую работал водитель, наличии охраны, способах проникновения на территорию, количестве обслуживающего персонала, распорядке дня. Эти данные преступники хотели использовать, чтобы совершить разбойное нападение.

По данным полиции, организовали деятельность группы двое жителей Киева. Главари группировки непосредственно занимались планированием, вербовали и осуществляли инструктаж новых участников, распределяли роли, определяли места укрывательства орудий преступления.

Как правило, в поле зрения преступной организации попадали лица, деятельность которых связана с криптовалютой.

Во время обысков у фигурантов нашли оружие и боеприпасы, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и так далее.

Уголовное производство расследуется по нескольким статьям УК с квалифицирующим признаком "совершения в составе организованной группы":

– ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (разбой);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

– ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Участникам преступной организации грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

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