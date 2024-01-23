На Закарпатье во двор депутата облсовета бросили гранату, произошел взрыв: появились подробности. Фото

Ранним утром 23 января в Мукачево Закарпатской области раздался взрыв. Неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета.

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Причины происшествия пока не разглашаются, полиция начала расследование. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Сигнал тревоги поступил на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны около 4 утра.

По адресу частного дома в Мукачево, откуда поступило уведомление, отправился наряд полиции.

"Выяснилось, что хозяин помещения – депутат Закарпатского областного совета. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе... Выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал", – отмечено в сообщении.

На месте инцидента работали следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

"Обзор места происшествия продолжается. Оперативники работают над раскрытием этого преступления и задержанием подозреваемого", – отметили в полиции.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва). Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на Закарпатье депутат сельсовета взорвал гранаты во время сессии. Ранения получили 23 человека, включая самого подрывника, правоохранители начали расследование теракта.

Уже на следующий день виновнику взрыва сообщили о подозрении: на тот момент ему грозило до 12 лет лишения свободы.

Однако уже 16 декабря в больнице скончался один из раненых депутатов, которому после взрыва ампутировали ногу. А ровно через месяц, 16 января, стало известно, что в больнице скончался начальник ЦПАУ.