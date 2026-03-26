Нацполиция показала момент стрельбы по полицейским в Одессе: пострадавшие в тяжелом состоянии. Видео

Работники Национальной полиции обнародовали видео, на котором показали момент стрельбы по полицейским в Одессе 25 марта. В результате нападения, ранения получили двое патрульных.

Они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале Нацполиции Украины.

Что известно

Инцидент произошел во время проверки документов. Водитель автомобиля внезапно открыл огонь по патрульным.

На видео слышно, как работники полиции осуществляют проверку документов водителя. После того как мужчина отказался показать что у него находится в сумке, раздались выстрелы. Водитель с места происшествия скрылся.

"В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Состояние правоохранителей – крайне тяжелое. Медики оказывают необходимую помощь, проводят все возможные и невозможные меры для спасения жизни пострадавших", – говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Одесской области Ивана Жука, для задержания подозреваемого была проведена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов правоохранители установили, что он скрывается в недостроенном здании.

"Фигурант не шел на контакт с переговорщиком и с третьего этажа здания открыл огонь по бойцам спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители применили огнестрельное оружие. Применение силы было вынужденным для прекращения угрозы жизни правоохранителей. Злоумышленник погиб во время задержания", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто два уголовных производства: одно – полицией по статье 348 УК Украины, другое – ГБР по статье 365 УК Украины.

Напомним, происшествие произошло в районе поселка Котовского. Во время остановки автомобиля правоохранителями водитель достал оружие и начал стрелять в сторону патрульных. Злоумышленник скрылся с места событий после нападения. Известно, что мужчина находился в розыске, в частности за уклонение от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке мужчина открыл огонь по полицейскому, который встал на защиту женщины и ее малолетнего сына. Полицейский получил легкое ранение, но его быстрая реакция спасла жизнь семьи.

