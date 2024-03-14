Нацполиция ликвидировала преступную группу, похищавшую нефтесырье из центральных магистралей. Фото и видео

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили преступную группировку, похищавшую нефтесырье из центральных магистралей. "Врезаясь" в нефтепровод на территориях Днепропетровщины и Полтавщины, злоумышленники успели выкачать более 50 тыс. л нефти на 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в Telegram Нацполиции Украины. Отмечается, что ущерба от повреждения нефтяных труб "насобиралось" еще на 500 тыс. грн.

Следствие установило, что организатором группировки оказался 30-летний житель Полтавщины, который привлек к схеме жителей Кривого Рога и владельца нефтебазы в Черкасской области. В общей сложности под его руководством "работало" шесть человек.

Также правоохранители вместе с работниками НАК "Нефтегаз" обнаружили все места повреждения нефтепровода. Там злоумышленники подсоединяли краны высокого давления и специальное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA:

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