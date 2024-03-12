Пытались дестабилизировать ситуацию: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, действовавшую "под прикрытием" УПЦ МП. Фото и видео

Правоохранители прекратили деятельность преступной организации так называемого медийного блока УПЦ (МП), которая разжигала религиозную рознь и пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Было проведено более 20 обысков в разных регионах страны, в том числе в столице и Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры и ГУ СБУ в Киеве и области. О подозрении сообщили 14 злоумышленникам.

"По данным следствия, с целью дестабилизации общественно-политической и религиозной ситуации в Украине гражданин создал преступную организацию. Для конспирации деятельности использовал официально зарегистрированные хозяйствующие субъекты, связанные с медийной сферой. В состав организации вошли руководители общественных организаций. А также работники медийного блока УПЦ (МП), которые производили и распространяли антиукраинские материалы, подрывающие доверие к украинскому обществу, пропагандируют возвращение Украины в зону религиозного, культурного и политического влияния рф", – сообщили в прокуратуре.

Как отметили в Службе безопасности, это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ страны-агрессора РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины. Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" – других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты.

"По результатам проведенных более 20 обысков в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях и Киеве изъяты доказательства противоправной деятельности и сообщены о подозрении 14 участникам преступной организации", – добавили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит ответственность в виде разных сроков лишения свободы, в частности, пожизненное.

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