Работал на Россию: СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ на Запорожье. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала предателя, действующего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Он по заданию ФСБ РФ планировал отравить командиров одного из боевых подразделений ВСУ на Запорожье.

На сотрудничество с врагом военнослужащий согласился после того, как оккупанты похитили и пытали его родителей на оккупированной части Луганщины. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии", – отмечено в сообщении.

По данным СБУ, предатель планировал добавить яд в воду для банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Преградой для реализации планов стали сотрудники СБУ, вовремя разоблачившие связи военнослужащего со спецслужбой государства-агрессора. Они задокументировали его деятельность против Украины, приняли меры для обеспечения безопасности украинских военных и задержали вражеского агента на этапе подготовки к осуществлению диверсии.

В ходе расследования СБУ выяснила, что упомянутый военнослужащий также разведывал для оккупантов места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на передовой.

Чтобы заставить военнослужащего работать на себя, оккупанты похитили родителей мужчины, живущих на временно оккупированной части Луганской области. Их содержали в одной из российских пыточных.

"Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили сына работать в интересах страны-агрессора", – отметили в СБУ.

Связь с куратором ФСБ предатель поддерживал через анонимный чат в одном из мессенджеров. В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли у военнослужащего телефон, который он использовал для переписки с оккупантами.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей – и может остаться за решеткой до конца жизни, если суд признает его виновным.

"Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала информаторов ФСБ, искавших слабые места в обороне Славянска. На Россию работали двое жителей Донетчины – сотрудник коммунального предприятия и безработный.

Чтобы спланировать воздушные атаки на Славянск, оккупанты рассчитывали получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, враг хотел узнать, где находится украинская реактивная артиллерия, в том числе РСЗО американского производства HIMARS.

В зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру. Эта информация интересовала врага с точки зрения обнаружения слабых мест для планирования дальнейших массированных штурмов в этом направлении.