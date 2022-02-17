На Ривненском полигоне нашли мертвым военного, пропавшего восемь дней назад

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На Ривненском военном полигоне в среду, 16 февраля, обнаружили тело военнослужащего-контрактника. Он с восьмого числа находился в розыске.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Ривненской области. О страшной находке правоохранителям сообщили в 14:00.

Как выяснилось, погибший – 28-летний житель Волынской области. Он был контрактным военнослужащим в Житомирской области, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс.

По данным полиции, мужчина вместе с товарищем 8 февраля покинул место службы без разрешения руководства. Последний раз его видели в поселке Тучин.

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Предварительно, на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (пропажа лица без вести) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Луганской области был найден мертвым 22-летний военный-контрактник. По предварительным данным, он застрелился.

Также в ноябре покончил с собой 23-летний военный. Трагедия произошла в учебном центре "Десна".