Завладение чужим имуществом – это преступление? Тищенко припомнили украденный в прямом эфире мобильный телефон. Видео

Одиозный народный депутат Николай Тищенко, который на днях попал в очередной скандал в Днепре, теперь пытается всячески отбелить свою репутацию. Комментируя ситуацию с избиением экс-военного в Днепре Тищенко пытался обвинить защитника якобы в "завладении чужим имуществом".

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Однако сам народный избранник еще несколько месяцев назад прямо в сессионном зале Верховной Рады украл телефон у своего коллеги. Более того, таким образом Тищенко пытался помешать рассмотрению правок об увеличении выплат военным.

Через некоторое время после скандала в Днепре нардеп принялся записывать "поучающие" видео, чтобы отвести внимание общественности от своего неадекватного поведения. При этом Тищенко хочет наказать военного за якобы кражу телефона.

Примечательно, что экс-военный забрал телефон у помощницы Тищенко, известной своими пророссийскими взглядами, Эвелины Андриевской, когда она начала снимать на видео ребенка. Однако и в этом случае Тищенко перекрутил факты и назвал ситуацию "завладением чужим имуществом".

На самом же деле сам народный избранник был уличен в краже чужого имущества. Более того, он сделал это в прямом эфире и прямо в сессионном зале украинского парламента.

Тищенко в буквальном смысле вырвал телефон у нардепа Алексея Гончаренко в тот момент, когда в Раде точилась дискуссия об увеличении выплат военным.

Стоит отметить, что ранее Тищенко уже был замешан в скандалах о завладении имущества. В частности, нардеп был фигурантом скандала см попыткой поучаствовать в незаконной приватизации Усть-Дунайского порта, побега на Закарпатье в начале полномасштабного вторжения и участия в скандале с избиением экс-военного в Днепре, которое произошло на днях.

Однако даже в условиях полномасштабной войны нардеп продолжает различные выходки. Теперь Тищенко активно занимается распространением обвинений в адрес бывшего военного и категорически отрицает факты, зафиксированные на видео.

Напомним, в центе Днепра группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. В сети утверждают, что люди в форме напали на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, а нападающими оказалась охрана народного депутата Николая Тищенко.

Ранее сообщалось, что на резонансном видео из Днепра, где группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, фигурирует помощница нардепа Николая Тищенко – Эвелина Андриевская. Украинка, которая попала в базу "Миротворца" и получила благодарность от Главного управления разведки, в дорогих украшениях сопровождала своего босса и снимала его на камеру.

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