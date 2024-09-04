Нардепа Дубинского и его помощника разоблачили на повторном содействии в незаконном пересечении границы - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили новый факт содействия народным депутатом и его помощником в незаконном пересечении границы другому лицу. Речь идет об Александре Дубинском.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и ГБР. Сообщения о новом подозрении действующему народному депутату и его бывшему помощнику, ныне работающему председателем Общественной организации "МЕДИАОБОРОНА", подписал генеральный прокурор. Подозрение касается нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года Дубинский вместе с другими лицами организовал незаконный выезд за границу для брата своей гражданской жены. Человек выехал в Республику Молдова через один из пунктов пропуска, используя документы, внесенные в систему "Шлях". Эти документы включали выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации, которая якобы разрешала выезд за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил Украины.

Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Это не первый случай, когда народный депутат подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Ранее, в 2023 году, ему уже было сообщено о подозрении в аналогичном правонарушении, когда при тех же условиях он помог тому же "родственнику" уехать за границу под видом водителя-волонтёра.

Также выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев, где должен был ожидать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вены.

В ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемые организовали незаконное пересечение границы для этого мужчины еще в 2022 году, точно зная, что он не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи. Второй раз воспользовавшись той же схемой, "родственник" больше не возвращался в Украину.

В декабре 2023 года Дубинский заявил, что его избили в Киевском СИЗО "неизвестные". В Нацполиции после досмотра сообщили, что подтвердить это не могут. Адвокат нардепа утверждает, что у его подзащитного были сломаны ребра. Сам Дубинский заявлял, что избиение якобы связано с его критикой власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

– Суд в рамках расследования по делу об отмывании денег и уклонении от налогов наложил арест на имущество нардепа, активы его матери и бывшей жены.

– В январе в ГБР сообщили, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога, который он совершил, чтобы выехать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!