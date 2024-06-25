Нардеп Тищенко не смог объяснить, почему разбил телефон во время обыска. Видео

Народный депутат Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистов о том, почему разбил свой телефон во время следственных действий. При этом он начал отвечать вопросом на вопрос.

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Более того, вопрос о разбитом телефоне народный избранник перевел в тему высадки каштанов в Киеве. Об этом Тищенко заявил во время заседания в Печерском районном суде Киева, сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Утром в сети появилось видео, на котором Тищенко пытается разбить свой телефон во время обыска. Вероятно, таким образом нардеп пытался помешать правоохранительным органам получить информацию из его гаджета.

В суде журналисты решили узнать истинные причины такого поведения нардепа, однако он не смог ничего объяснить. Кроме того, Тищенко начал задавать представителям СМИ вопрос о высадке каштанов.

"А что тут связано с коренным киевлянином? А скажите, пожалуйста, в каком году посадили первые каштаны в Киеве?" – выдал нардеп.

Вместе с тем Тищенко не ответил, откуда у него ящики с наличкой. Отметим, что после обысков Государственное бюро расследований опубликовало пакеты и ящики с долларами и евро, которые нашли у нардепа.

Напомним, к народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко 25 июня пришли детективы Государственного бюро расследований и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, в доме депутата провели обыски.

Ранее сообщалось, что в ходе следственных действий Тищенко в присутствии следственной группы разбил свой телефон, чтобы не отдавать его детективам как вещественное доказательство.

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