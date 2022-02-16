Сбежавших из СИЗО на Закарпатье преступников поймали: детали спецоперации полиции. Фото

На Закарпатье завершилась полицейская спецоперация по розыску двух злоумышленников, которые в ночь на 16 февраля сбежали из-под стражи следственного изолятора. Они напали на конвоира и дежурного изолятора временного содержания в Виноградове.

Как сообщается на сайте полиции Закарпатской области, после проведения оперативных мероприятий, они были задержаны. Оба мужчины жители Виноградова – 29-летние Владислав Танчинец и Анатолий Спиров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как уточнили ZAXID.NET правоохранители, один из беглецов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, другой – за разбойное нападение.

На поиски беглецов были ориентированы все наряды полиции региона, а также соответствующие мероприятия проводились оперативными подразделениями.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря прошлого года в Одессе из следственного изолятора пытался скрыться арестованный мужчина. Чтобы задержать злоумышленника, охранник выстрелил ему в ногу из автомата Калашникова.

Ранее из зала суда в Луцке скрылся мужчина, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.