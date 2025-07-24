В Киеве рецидивист вышел из тюрьмы и через два дня жестоко убил женщину. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил знакомую в Днепровском районе города. Злоумышленник, находясь в гостях, во время конфликта молотком забил до смерти владелицу квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой 12 лет.

Что произошло

По словам правоохранителей, в ноябре 2023 года они получили сообщение о том, что в квартире на улице Каунасской обнаружили тело женщины с многочисленными признаками насильственной смерти. Меньше чем за час участковые офицеры полиции задержали подозреваемого.

Им оказался 36-летний знакомый женщины, который за два дня до этого освободился из мест лишения свободы. В целом же мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал сроки наказания, преимущественно за имущественные преступления.

"В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что между 42-летней владелицей квартиры и ее гостем внезапно возник конфликт. Во время ссоры мужчина жестоко избил женщину руками и ногами и в дальнейшем схватил молоток и нанес им многочисленные удары по телу. В результате многочисленных полученных травм женщина скончалась. После содеянного злоумышленник пытался скрыться, однако его оперативно задержали правоохранители", – добавили в пресс-службе.

Решение суда

После того, как злоумышленника задержали ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Днепровский районный суд Киева признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Василькове Киевской области неизвестный мужчина выстрелил в местного жителя, который сидел в салоне собственного автомобиля. Злоумышленник после этого скрылся в неизвестном направлении.

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