Нанесли ущерб на 16,6 млн грн: НАБУ объявило подозрение экс-руководителю госучреждения МВД и его сообщникам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрениях трем участникам схемы, которые "нагрели руки" на закупках для Министерства внутренних дел (МВД) компьютерного оборудования по завышенным ценам. Фигуранты нанесли ущерб государству на сумму 16,6 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram-канале. Отмечается, что среди подозреваемых – бывший руководитель госучреждения МВД, владелец частного предприятия и директор частного предприятия.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел в сговоре с собственником и директором частного предприятия заключили договор на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 млн. грн.

Предприятие закупило это оборудование у производителя через фирмы-прокладки по рыночным ценам. А заказчику поставило по цене, увеличенной почти втрое.

В результате реализации этой схемы государство потеряло 16,6 млн грн.

В НАБУ отметили, что директор частного предприятия, и суд уже ей избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 3 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ее созданию причастна нардепка 8-го созыва от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко. Вместе с сообщниками она ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на гражданах, желавших избежать мобилизации.

7 июня Голосеевский районный суд избрал меру пресечения бывшей народной депутатке 42-летней Ирине Сысоенко и двум ее сообщникам, подозреваемым в оформлении инвалидности за взятки для уклончан. Нардепцы определили залог в размере 904 тыс. грн, который он уплатил и вышел из-под стражи.

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