Суд отпустил под залог в 900 тыс. грн экс-нардепа от "Самопомощи", которая "зарабатывала" на уклонистах: что известно
В Киеве 7 июня Голосеевский районный суд избрал меру пресечения бывшей народной депутатке 42-летней Ирине Сысоенко и двум ее сообщникам, которых подозревают в оформлении инвалидности за взятки для уклонистов. Нардепке определили залог в размере 904 тыс. грн, который она уплатила и вышла из-под стражи.
Об этом сообщило "Общественное". Отмечается, что суд также избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела.
Сообщнику Сысоенко назначили заключение под стражу с альтернативой почти 250 тысяч гривен залога. За него уже внесли залог и он вышел из СИЗО.
Кроме того, меру пресечения избрали и подозреваемому врачу – ей назначили ночной домашний арест.
Относительно других подозреваемых вопрос решается.
Напомним, что СБУ задержала бывшую народную депутатку от "Самопомощи" Ирину Сысоенко и ее сообщников по подозрению в организации масштабной схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у подозреваемых изъяли более 40 млн грн наличных.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ее созданию причастна нардеп 8-го созыва от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко. Вместе с сообщниками она ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на гражданах, желавших избежать мобилизации.
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