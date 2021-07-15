Наемники России обстреляли украинский Нью-Йорк. Фото разрушений

Российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли поселок Нью-Йорк. В результате были повреждены дома местных жителей.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он уточнил, что огонь террористы открыли около 19:30 и опубликовал фото последствий (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел поселка Нью-Йорк, который раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит", – подчеркнул чиновник.

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В результате обстрела была повреждена крыша дома и гаража. Обошлось без пострадавших.

Полиция квалифицировала происшествие как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители устанавливают все подробности.

Отметим, что в Верховной Раде 1 июля переименовали поселок Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

Напомним, что 12 июля вооруженные формирования России открыли огонь по поселку Гольмовский, который расположен на оккупированной территории. Были опубликованы запись переговоров полковника РФ с террористом, на котором тот дает координаты целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе 15 июля трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадали трое украинских военных.