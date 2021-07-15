Еще трое защитников Украины ранены из-за обстрелов российских оккупантов

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск пострадали трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Все они находятся в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Всего с начала суток было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Причепиловки и Новоалександровки. Враг применял противотанковые комплексы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Также на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", – уточнили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 15 июля, оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате действий врага получили ранения двое военнослужащих.