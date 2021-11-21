Наемники РФ устроили обстрел возле Песков и получили ответный огонь – штаб ООС

За субботу, 20 ноября, российско-оккупационные войска устроили одно нарушение режима тишины на Донбассе. Игнорируя достигнутые договоренности, наемники РФ открыли огонь в направлении поселка Пески под Донецком.

Обстрел оккупанты вели из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

К счастью, обошлось без потерь среди украинских защитников. Добавим, что воины Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировали на действия врага и открывали ответный огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрел и соблюдать тишину.

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По состоянию на семь часов утра воскресенья, 21 ноября, новых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов в течение текущих суток на Донбассе не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.

Добавим, что за минувший день наемники РФ понесли потери. Один из них погиб, а второй был ранен, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Напомним: в течение предыдущих суток, 19 ноября, было зафиксировано 17 обстрелов в зоне проведения ООС. Тогда погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, наемники РФ снова мешают и даже угрожают наблюдателям СММ ОБСЕ на Донбассе. 19 ноября представители вооруженных формирований не пропустили их на территорию временно оккупированной Старомихайловки.