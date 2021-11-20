Наемники РФ угрожали наблюдателям ОБСЕ на Донбассе: появились подробности

Наемники Российской Федерации продолжают мешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и угрожать наблюдателям. В пятницу, 19 ноября, представители вооруженных формирований не пропустили их на территорию временно оккупированной Старомихайловки в 15 км от Донецка.

Члены миссии должны были проверить, повреждено ли гражданское имущество в поселке, однако террористы "ДНР" заявили, что предварительно патруль должен связаться с их начальством "для облегчения доступа". Об этом стало известно из отчета СММ ОБСЕ.

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Представители СММ прождали на блокпосту 50 минут, после чего сообщили наемникам, что хотят запустить над Старомихайловкой беспилотник. Тогда оккупанты, посоветовавшись по телефону с руководством, заявили, что собьют БПЛА.

Получив угрозу от вооруженных боевиков, члены мониторинговой миссии решили не рисковать и не запускать беспилотник, после чего уехали из данного района.

В отчете отмечается, что таким образом наемники РФ нарушают Решение № 1117 Постоянного совета ОБСЕ о том, что миссия должна иметь безопасный и надежный доступ по всей территории Украины. Кроме того, использование технических средств, включая беспилотники, является неотъемлемой частью работы наблюдателей.

Напомним: за 19 ноября российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, они обстреляли окрестности населенного пункта Нижнее, погиб воин ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что Россия является главным камнем преткновения на пути к миру на Донбассе. Риторику Кремля она назвала опасно провокационной.