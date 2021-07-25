Наемники РФ ранили бойца ВСУ: в штабе ООС рассказали об обстрелах на Донбассе

Вооруженные формирования России обстреляли позиции Операции Объединенных сил. В результате вражеского огня ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Всего 25 июля было зафиксировано пять случаев нарушения режима "тишины".

Огонь противник вел по позициям Вооруженных сил Украины в районе Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, Причепиловки.

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Оккупанты применяли БМП-1, 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также в Луганской области был замечен вражеский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

В результате обстрелов осколочные ранения получил украинский военный. Бойца доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести.

О нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона сообщила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что ранее в харьковском госпитале умер старший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Сивоконь. Он был ранен во время обстрелов в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля российско-оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушали режим "тишины". Украинским военным пришлось отвечать огнем на обстрелы оккупантов.