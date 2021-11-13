Наемники РФ открыли огонь на Донбассе, ВСУ понесли потери – штаб ООС

В пятницу, 12 ноября, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате этого один наш защитник был ранен, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное, он в больнице.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Еще двое воинов погибли из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве наемников РФ. Названы имена Героев.

Отмечается, что российские вооруженные формирования в течение суток дважды применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Наши защитники открывали ответный огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы.

Где были зафиксированы обстрелы 12 ноября:

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Возле Зайцево – из гранатометов различных систем и минометов калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Широкино – из стрелкового оружия.

За вчерашний день наемники страны-агрессора РФ также понесли потери. Один из них погиб, еще двое были ранены, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По состоянию на семь утра субботы, 13 ноября, в течение текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Возле Троицкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди наших воинов нет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября оккупанты обстреляли поселок Новозвановка в Луганской области. Из-за этого были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.