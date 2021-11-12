В зоне ООС подорвались двое военнослужащих, оба погибли на месте

На Донбассе 12 ноября подорвались двое украинских военнослужащих. Оба получили несовместимые с жизнью ранения.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Бойцы подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

В каком именно районе произошла трагедия, не уточняется. Командование и личный состав выразило соболезнования родным погибших защитников Украины.

В то же время с начала суток вооруженные формирования России дважды нарушали режим прекращения огня.

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Враг вел обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины:

в районе Зайцево из гранатометов разных систем;

в направлении Попасной из гранатометов разных системы и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что днем 11 ноября оккупанты обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. В результате действий врага были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября противник на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли, в частности, из пулеметов и гранатометов. На провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.