Наемники РФ ночью атаковали ВСУ и ранили украинского защитника – штаб ООС

В понедельник, 27 декабря, наемники Российской Федерации на Донбассе успели один раз нарушить режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских защитников в направлении поселка Нью-Йорк в Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрела ранение получил один украинский военнослужащий, состояние его здоровья – тяжелое. Пострадавшего доставили в медучреждение, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Еще один наш защитник был ранен за прошедшие сутки, 26 декабря, он также в тяжелом состоянии в больнице. За день российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз.

Где были зафиксированы обстрелы на Донбассе 26 декабря:

Видео дня

В направлении Южного , Песок , Новолуганского и Шумов – из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг сбросил выстрелы ВОГ-17 с помощью беспилотника.

Воины Вооруженных сил Украины (ВСУ) открывали огонь в ответ на действия врага, применяя при этом только разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Они вынудили врага остановить обстрелы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента РФ Владимира Путина заявили, что он не готов обсуждать в двусторонних переговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вооруженный конфликт на Донбассе.