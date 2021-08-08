Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из противотанковых гранатометов и пулеметов

По состоянию на вечер воскресенья, 8 августа, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сказано в сообщении на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.

Возле Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Золотого-4 российские оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

К слову, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

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Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 84 взрывоопасных предметов.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, воин Вооруженных сил Украины погиб во время обстрела поселка Пески возле Донецка 7 августа, помогая местным жителям. Вражеская противотанковая управляемая ракета попала в автокран, который работал над восстановлением гражданской инфраструктуры Песков. Там же еще один боец был ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре выяснилось, что в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "ПАССАТ" возсле Песков погиб сержант 31-летний Ярослав Семеняка. Он был родом из Конотопского района Сумской области.