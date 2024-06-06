НАБУ и САП провели обыск в Кировоградской областной прокуратуре: что происходит. Фото

В четверг, 6 июня, детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски в помещении Кировоградской областной прокуратуры. Следственные действия происходили, в частности, в кабинете и по месту жительства первого заместителя прокурора Юрия Ковалева.

Об этом "Суспільному" сообщил руководитель Кировоградской областной прокуратуры Ян Стрелюк. Как отметил в Telegram журналист Олег Новиков, предварительно речь идет о взяточном деле. Якобы Ковалев мог получить часть неправомерной выгоды за решение судьбы недвижимости в рамках уголовного производства.

В то же время Стрелюк заверил, что по результатам действий стражей порядка денег не нашли, никого не задержали. Ковалев продолжает исполнять свои обязанности на рабочем месте.

Напомним, в начале мая НАБУ провело обыски на двух контрольно-пропускных пунктах в Закарпатской области. Речь идет о таможенных постах "Тиса" на границе с Венгрией и "Дьяково" – с Румынией. Речь шла о расследовании в рамках уголовного производства по статье о принятии предложения, обещания или извлечении неправомерной выгоды должностным лицом. Во время этих событий "на горячем никого так и не поймали".

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ, НАБУ и САП разоблачили на взятке более полумиллиона гривен заместителя председателя Ривненского областного совета. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

– НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. У него был произведен обыск.

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