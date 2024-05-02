НАБУ проводит обыски на КПП 'Тиса' и 'Дьяково', пограничников допрашивают, – журналист

Представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) утром 2 мая устроили обыски на двух контрольно-пропускных пунктах в Закарпатской области. Речь идет о таможенных постах "Тиса" на границе с Венгрией и "Дьяково" – с Румынией.

Кроме того, с обысками детективы НАБУ пришли к нескольким пограничникам домой. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

Ссылаясь на предварительную информацию от правоохранительных органов, он указал, что речь идет о расследовании в рамках уголовного производства по статье 368 УКУ (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

По его словам, во время этих событий "на горячем никого так и не поймали": обыски на КПП начались около 06:00 утра в четверг. Детективы НАБУ "зашли на территорию спокойно".

"Даже не все, кто был в тот момент на смене, поняли, что на территории работает НАБУ. Сейчас продолжают допрашивать пограничников", – рассказал Глагола.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на Львовщине разоблачили двух пограничниц, которые продавали информацию из закрытых государственных баз данных. К ним обращались мужчины призывного возраста, чтобы узнать, не разыскивают ли их ТЦК – "услуга" стоила $150.

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